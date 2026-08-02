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Bhagalpur News: तीन वारंटी गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजे गए

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: रात के समय पीरपैंती थाना क्षेत्र में पुलिस ने छापेमारी कर तीन वारंटियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार व्यक्तियों में अवधेश मंडल और ब्रह्मदेव यादव शामिल हैं, जिन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

Bhagalpur News: तीन वारंटी गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजे गए

Bhagalpur News: पीरपैंती निज प्रतिनिधि रात्रि पीरपैंती थानाध्यक्ष पंकज रावत, अवर निरीक्षक संगम कुमारी ने पुलिस बलों के साथ शुक्रवार की देर रात दो बजे दियारा क्षेत्र के परशुरामपुर अठनिया में छापेमारी कर तीन वारंटी को गिरफ्तार कर लिया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया। गिरफ्तार लोगों में वारंटी अवधेश मंडल, ब्रह्मदेव यादव आदि शामिल हैं।

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