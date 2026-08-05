Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Bhagalpur News: अररिया : अज्ञात वाहन की चपेट में आने से तीन जख्मी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
Follow us on Google News
share

Bhagalpur News: अररिया में गिदरिया रेलवे गुमटी के पास अज्ञात वाहन की चपेट में आने से तीन लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। घायलों को स्थानीय लोगों और परिजनों की मदद से सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। घायलों में एक बच्चा और उसके दादा शामिल हैं।

Bhagalpur News: अररिया : अज्ञात वाहन की चपेट में आने से तीन जख्मी

Bhagalpur News: अररिया से रोशन कुमार की रिपोर्ट अररिया। अररिया-रानीगंज मुख्य मार्ग स्थित गिदरिया रेलवे गुमटी के समीप अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार तीन लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गये। इसे स्थानीय लोगों व परिजनों की मदद से सदर अस्पताल अररिया लाया गया। जहां चिकत्सिकों की देखरेख में तीनों जख्मी व्यक्ति का इलाज किया जा रहा है। जख्मी व्यक्ति रानीगंज प्रखंड क्षेत्र के कुपरी पंचायत कदवा गांव वार्ड संख्या 10 निवासी सहवाज और उनके दादा और एक बच्ची बताया जा रहा है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Accident Bhagalpur Latest News Bhagalpur News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar News के साथ-साथ Patna, Muzaffarpur, Bhagalpur और बिहार के अन्य जिलों की ताज़ा खबरें और पटना का मौसम हिंदी में जानने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।