Bhagalpur News: तीन दिवसीय बागवानी प्रशिक्षण का हुआ समापन
Bhagalpur News: पीरपैंती के लक्ष्मी नारायण उच्च विद्यालय मलिकपुर में तीन दिवसीय बागवानी और फ्लोरीकल्चर प्रशिक्षण शनिवार को संपन्न हुआ। विधायक प्रतिनिधि, प्रधानाध्यापक और अन्य ने दीप प्रज्वलित कर समापन सत्र का शुभारंभ किया। इस प्रशिक्षण के पहले बैच में 27 विद्यार्थियों को प्रशिक्षित किया गया है।
Bhagalpur News: पीरपैंती निज प्रतिनिधि प्रखंड के इंटरस्तरीय लक्ष्मी नारायण उच्च विद्यालय मलिकपुर में तीन दिवसीय हॉर्टिकल्चर, फ्लोरीकल्चर प्रशिक्षण का समापन शनिवार को हो गया। समापन सत्र का शुभारंभ विधायक प्रतिनिधि रंजीत पासवान, प्रधानाध्यापक अनुज पासवान, अनुरंजित कुमार, साजिद, मो. अयाज आदि ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया। प्रशिक्षण के संरक्षक पर्यावरण से जुड़े मो. अयाज ने बताया कि बागवानी के इस प्रशिक्षण की शुरुआत की गई है, जिसमें प्रथम बैच में कुल 27 विद्यार्थियों को प्रशिक्षित किया गया है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें