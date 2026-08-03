Bhagalpur News: गंगा जल लेकर 1,66,693 कांवरिया हुए रवाना
Bhagalpur News: शुक्रवार से रविवार तक दो पीपुल काउंटिंग मशीनों से हुई गणना कृष्णगढ़ एवं धांधी बेलारी
Bhagalpur News: भागलपुर, मुख्य संवाददाता। श्रावणी मेला के दौरान सुल्तानगंज आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या का आकलन जिला प्रशासन द्वारा स्थापित दो पीपुल काउंटिंग मशीनों के माध्यम से किया जा रहा है। इनमें एक मशीन कृष्णगढ़ एवं दूसरी धांधी बेलारी में स्थापित है। इन दोनों पीपुल काउंटिंग मशीनों से शुक्रवार से रविवार तक प्राप्त आंकड़ों के अनुसार कुल 1,66,693 श्रद्धालुओं की गणना की गई है। इनमें कृष्णगढ़ स्थित पीपुल काउंटिंग मशीन से 1,03,457 तथा धाधी बेलारी स्थित पीपुल काउंटिंग मशीन से 63,236 श्रद्धालुओं की गणना दर्ज की गई है। जिला प्रशासन द्वारा श्रावणी मेला के सफल एवं सुरक्षित संचालन के लिए व्यापक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं।
मेला क्षेत्र, गंगा घाटों एवं प्रमुख मार्गों पर प्रशासनिक एवं पुलिस पदाधिकारी लगातार निगरानी रख रहे हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु चिकित्सा, पेयजल, स्वच्छता, यातायात प्रबंधन तथा आपदा प्रबंधन की सभी व्यवस्थाएं सुचारु रूप से संचालित हैं।
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