Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Bhagalpur News: पहली सोमवारी को लेकर बासुकीनाथ धाम सहित अन्य शिवालयों के लिए डाक कांवरियां हुए रवाना

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
Follow us on Google News
share

Bhagalpur News: कई कांवरिया वर्षों से निभाते आ रहे है बाबा का जलाभिषेक करने की परंपरा

Bhagalpur News: पहली सोमवारी को लेकर बासुकीनाथ धाम सहित अन्य शिवालयों के लिए डाक कांवरियां हुए रवाना

Bhagalpur News: भागलपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। सावन की पहली सोमवारी को लेकर रविवार को शहर के छोटी खंजरपुर सीढ़ी घाट, बरारी पुल घाट, हनुमान घाट सहित विभिन्न गंगा घाटों से हजारों डाक बम और कांवरिया ने गंगाजल लेकर बाबा बासुकीनाथ धाम, गोड्डा, बांका जिला सहित आसपास के शिवालयों के लिए रवाना हुए। सुबह से ही गंगा घाटों पर गेरुआ वस्त्र पहने कांवरियों की भीड़ देखने को मिली और ‘बोल बम’ के जयघोष से पूरा वातावरण भक्तिमय बना रहा। जिला प्रशासन ने सुरक्षा को लेकर गंगा में बैरिकेडिंग तथा सभी प्रमुख घाटों पर दंडाधिकारी, पुलिस बल, एसडीआरएफ और आपदा मित्रों की तैनाती की, ताकि जल भरने के दौरान किसी प्रकार की अप्रिय घटना न हो।

ये भी पढ़ें:सावन की पहली सोमवारी को लेकर जिले के अगुवानी गंगा घाट पर उमड़ी कांवरियों की भीड़

वहीं, इस वर्ष कांवरियां के लिए पुराने मार्ग की जगह नया रूट निर्धारित किया गया। पहले कांवरिया कचहरी चौक से भीखनपुर, शीतला स्थान चौक और मिरजानहाट होते हुए अलीगंज मुख्य मार्ग की ओर जाते थे। इस बार उन्हें कचहरी चौक से बड़ी पोस्ट ऑफिस, घंटाघर, लोहिया पुल, गुड़हट्टा चौक होकर भेजा गया। वहीं पूरे मार्ग में जगह जगह पर कांवरियों की सेवा के लिए सेवा शिविर भी लगाए गए। दुमका से जल भरने आए कांवरिया सुदिन कुमार, जसवंत यादव और निवास कुमार ने बताया कि वे पिछले कई वर्षों से बाबा बासुकीनाथ धाम में जलाभिषेक करने जा रहे है और लगभग 16 से 18 घंटे में यात्रा पूरी कर लेते हैं। वहीं कांवरिया वरुण कुमार और उदय मंडल ने कहा कि वे प्रत्येक सोमवारी पर गंगाजल लेकर बाबा बासुकीनाथ का जलाभिषेक करते हैं और कई वर्षों से इस परंपरा को निभाते भी आ रहे है।

ये भी पढ़ें:बोल बम के जयकारे के बीच पैरों के छाले को भूल बाबा की नगरी की तरफ बढ़ते रहे श्रद्धालु
ये भी पढ़ें:सोमवारी को लेकर डाकबमों की उमड़ी भीड़
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bhagalpur Latest News Bhagalpur News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।