Bhagalpur News: पहली सोमवारी को लेकर बासुकीनाथ धाम सहित अन्य शिवालयों के लिए डाक कांवरियां हुए रवाना
Bhagalpur News: कई कांवरिया वर्षों से निभाते आ रहे है बाबा का जलाभिषेक करने की परंपरा
Bhagalpur News: भागलपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। सावन की पहली सोमवारी को लेकर रविवार को शहर के छोटी खंजरपुर सीढ़ी घाट, बरारी पुल घाट, हनुमान घाट सहित विभिन्न गंगा घाटों से हजारों डाक बम और कांवरिया ने गंगाजल लेकर बाबा बासुकीनाथ धाम, गोड्डा, बांका जिला सहित आसपास के शिवालयों के लिए रवाना हुए। सुबह से ही गंगा घाटों पर गेरुआ वस्त्र पहने कांवरियों की भीड़ देखने को मिली और ‘बोल बम’ के जयघोष से पूरा वातावरण भक्तिमय बना रहा। जिला प्रशासन ने सुरक्षा को लेकर गंगा में बैरिकेडिंग तथा सभी प्रमुख घाटों पर दंडाधिकारी, पुलिस बल, एसडीआरएफ और आपदा मित्रों की तैनाती की, ताकि जल भरने के दौरान किसी प्रकार की अप्रिय घटना न हो।
वहीं, इस वर्ष कांवरियां के लिए पुराने मार्ग की जगह नया रूट निर्धारित किया गया। पहले कांवरिया कचहरी चौक से भीखनपुर, शीतला स्थान चौक और मिरजानहाट होते हुए अलीगंज मुख्य मार्ग की ओर जाते थे। इस बार उन्हें कचहरी चौक से बड़ी पोस्ट ऑफिस, घंटाघर, लोहिया पुल, गुड़हट्टा चौक होकर भेजा गया। वहीं पूरे मार्ग में जगह जगह पर कांवरियों की सेवा के लिए सेवा शिविर भी लगाए गए। दुमका से जल भरने आए कांवरिया सुदिन कुमार, जसवंत यादव और निवास कुमार ने बताया कि वे पिछले कई वर्षों से बाबा बासुकीनाथ धाम में जलाभिषेक करने जा रहे है और लगभग 16 से 18 घंटे में यात्रा पूरी कर लेते हैं। वहीं कांवरिया वरुण कुमार और उदय मंडल ने कहा कि वे प्रत्येक सोमवारी पर गंगाजल लेकर बाबा बासुकीनाथ का जलाभिषेक करते हैं और कई वर्षों से इस परंपरा को निभाते भी आ रहे है।
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