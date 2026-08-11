Bhagalpur News: नाथनगर: जलार्पण को लेकर शिवालयों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़

Bhagalpur News: नाथनगर। हिन्दुस्तान प्रतिनिधि सावन की दूसरी सोमवारी पर नाथनगर के विभिन्न शिवालयों मे हजारों श्रद्धालुओं ने भगवान भोलेनाथ को जलार्पण किया। नाथनगर के प्रसिद्ध बाबा मनसकामनानाथ मंदिर के अलावा साहेबगंज स्थित बाबा भूथनाथ, चंपापुल बाबा बमभोकड़ानाथ, रामपुर खुर्द के बाबा मड़ुआनाथ, नाथनगर व ललमटिया थाना क्षेत्र स्थित शिवालय सहित अन्य मंदिरों मे सुबह से ही भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। सबसे ज्यादा भीड़ भूतनाथ व बाबा मनसकामनानाथ मंदिर में देखी गयी। दोनों मंदिरों में करीब एक लाख से अधिक श्रद्धालुओ ने बाबा भोलेनाथ पर जलाभिषेक किया। इसके अलावा सैकड़ों शिवभक्तों ने सुल्तानगंज से जल उठाकर बाबा मनसकामनानाथ में जलार्पण किया। मंदिर में महिला, पुरुष, युवक, युवतियां, बच्चे व बूढ़े भक्तों द्वारा लगाये जा रहे हर-हर महादेव, ओम नम: शिवाय, बोल बम आदि जयकारे से पुरा इलाका गुंजायमान हो उठा।