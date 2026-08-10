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Bhagalpur News: शहर के गंगा घाटों से हजारों कांवरियों ने उठाया जल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: एसएम कॉलेज, पुल घाट और सीढ़ी घाट पर किए गए थे व्यापक इंतजाम ​कांवरियों की

Bhagalpur News: शहर के गंगा घाटों से हजारों कांवरियों ने उठाया जल

Bhagalpur News: ​भागलपुर, वरीय संवाददाता। श्रावण मास के अवसर पर रविवार को शहर के तीन प्रमुख गंगा घाट एसएम कॉलेज घाट, पुल घाट और सीढ़ी घाट से हजारों श्रद्धालु जल भर कर बासुकीनाथ और गोनू धाम के लिए रवाना हो गए। कांवरियों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नगर निगम प्रशासन की ओर से इन सभी घाटों पर व्यापक तैयारियां की गई थीं।​निगम प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं के लिए घाटों पर वस्त्र परिवर्तन कक्ष (चेंजिंग रूम), सुरक्षित स्नान हेतु मजबूत बैरिकेडिंग और उसपर जाल, चलने के लिए कार्पेट और रात के समय समुचित प्रकाश व्यवस्था के लिए हाई-मास्ट व एलईडी लाइटें लगाई गई हैं।

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घाटों की साफ-सफाई पर भी विशेष जोर दिया गया है ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े। इसके अलावा, कांवर यात्रा मार्ग में पड़ने वाले अलीगंज क्षेत्र में संभावित जलजमाव की समस्या से निजात दिलाने के लिए विशेष रैंप तैयार किया गया। नगर प्रबंधक असगर अली ने बताया कि घाटों पर कांवरियों की सुविधा के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। किसी भी तरह की परेशानी होने पर नियंत्रण कक्ष भी बनाए गए हैं।

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