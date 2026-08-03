Bhagalpur News: हजारों कांवरियों ने बाबा ब्रजलेश्वरनाथ पर किया जलाभिषेक
Bhagalpur News: बिहपुर के नंन्हकार गंगा घाट पर सावन की पहली सोमवारी से पहले हजारों श्रद्धालुओं ने गंगाजल में स्नान किया। इसके बाद, भक्तों का जत्था बोलबम के जयघोष के साथ बाबा ब्रजलेश्वरनाथ धाम पहुंचा जहां उन्होंने भगवान शिव का जलाभिषेक किया और सुख-समृद्धि की प्रार्थना की।
Bhagalpur News: बिहपुर, संवाद सूत्र। सावन की पहली सोमवारी की पूर्व रविवार को बिहपुर प्रखंड के नंन्हकार गंगा घाट पर हजारों श्रद्धालुओं ने पवित्र गंगाजल में स्नान कर जल भरा। इसके बाद श्रद्धालुओं का जत्था बोलबम के जयघोष के साथ पैदल मड़वा स्थित बाबा ब्रजलेश्वरनाथ धाम पहुंचा। वहां श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया और सुख-समृद्धि की कामना की।
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