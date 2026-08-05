Bhagalpur News: सहरसा: महावीर मंदिर का ग्रील तोड़ दानपेटी से हजारों रुपये की चोरी
Bhagalpur News: मनौरी चौक स्थित महावीर मंदिर में अनजान चोरों ने मंगलवार रात दानपेटी से करीब 25 हजार रुपये चुरा लिए। पुजारी ने बुधवार सुबह मंदिर के ग्रील टूटे हुए देखे। पिछले छह माह से दानपेटी नहीं खोली गई थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
Bhagalpur News: सोनवर्षा राज, एक संवाददाता। स्थानीय थाना क्षेत्र के मनौरी चौक स्थित महावीर मंदिर में मंगलवार की रात अज्ञात चोरों ने स्टील का ग्रील तोड़कर दानपेटी से करीब 25 हजार रुपये चोरी कर लिए। घटना की जानकारी बुधवार सुबह तब हुई, जब पुजारी रोज की तरह पूजा-अर्चना के लिए मंदिर पहुंचे। उन्होंने मंदिर का ग्रील टूटा देखा और अंदर रखी दानपेटी से नकदी गायब मिली। मनौरी गांव निवासी राजीव कुमार सिंह मुन्ना ने बताया कि मंगलवार शाम आरती और भोग के बाद मंदिर का ताला बंद कर दिया गया था। स्थानीय लोगों के अनुसार दानपेटी पिछले छह माह से नहीं खोली गई थी, जिससे उसमें अच्छी-खासी राशि जमा थी।
सूचना मिलते ही सोनवर्षा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू कर दी। उल्लेखनीय है कि बीते सोमवार की रात सोहा गांव में भी एक किराना दुकान का वेंटिलेटर तोड़कर नकदी व सामान की चोरी हुई थी। थानाध्यक्ष नागमणि कुमार ने बताया कि मामले की जांच कर चोरों की पहचान की जा रही है।
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