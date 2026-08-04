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Bhagalpur News: सहरसा: वेंटिलेटर तोड़ किराना दुकान से नकदी व सामान चोरी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: सोना वर्षा राज के सोहा गांव में सोमवार रात अज्ञात चोरों ने किराना दुकान के वेंटिलेटर को तोड़कर 13 हजार रुपये नकद और अन्य सामान चुरा लिया। दुकान के मालिक उदय शंकर सिंह ने चोरी की रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और चोरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है।

Bhagalpur News: सहरसा: वेंटिलेटर तोड़ किराना दुकान से नकदी व सामान चोरी

Bhagalpur News: सोनवर्षा राज। थाना क्षेत्र के सोहा गांव में सोमवार रात अज्ञात चोरों ने किराना दुकान का वेंटिलेटर तोड़कर करीब 13 हजार रुपये नकद व अन्य सामान की चोरी कर ली। पीड़ित दुकानदार उदय शंकर सिंह ने बताया कि सुबह दुकान खोलने पर गल्ले से 2,500 रुपये, डिब्बे में रखे 10,700 रुपये, पान मसाला समेत अन्य सामान गायब मिले। सूचना पर सोनवर्षा राज थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई। पीड़ित ने अज्ञात चोरों के विरुद्ध लिखित शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की।

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