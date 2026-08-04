Bhagalpur News: सहरसा: वेंटिलेटर तोड़ किराना दुकान से नकदी व सामान चोरी
Bhagalpur News: सोना वर्षा राज के सोहा गांव में सोमवार रात अज्ञात चोरों ने किराना दुकान के वेंटिलेटर को तोड़कर 13 हजार रुपये नकद और अन्य सामान चुरा लिया। दुकान के मालिक उदय शंकर सिंह ने चोरी की रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और चोरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है।
Bhagalpur News: सोनवर्षा राज। थाना क्षेत्र के सोहा गांव में सोमवार रात अज्ञात चोरों ने किराना दुकान का वेंटिलेटर तोड़कर करीब 13 हजार रुपये नकद व अन्य सामान की चोरी कर ली। पीड़ित दुकानदार उदय शंकर सिंह ने बताया कि सुबह दुकान खोलने पर गल्ले से 2,500 रुपये, डिब्बे में रखे 10,700 रुपये, पान मसाला समेत अन्य सामान गायब मिले। सूचना पर सोनवर्षा राज थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई। पीड़ित ने अज्ञात चोरों के विरुद्ध लिखित शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें