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Bhagalpur News: परीक्षा नियंत्रक के कक्ष के एसी का चोरों ने काटा तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: भागलपुर के टीएमबीयू परीक्षा नियंत्रक कक्ष में एसी के आउटडोर के केबल को चोरों ने काट दिया। इससे अधिकारियों और अन्य उपस्थित लोगों को गर्मी में परेशानी का सामना करना पड़ा। मैकेनिक ने जांच के बाद बताया कि केबल गायब है, जिससे एसी काम नहीं कर रहा है। परीक्षा विभाग को जानकारी दी गई है।

Bhagalpur News: परीक्षा नियंत्रक के कक्ष के एसी का चोरों ने काटा तार

Bhagalpur News: भागलपुर, वरीय संवाददाता टीएमबीयू के परीक्षा नियंत्रक कक्ष में लगे एसी के आउटडोर का केबल चोरों ने काट लिया है। इस कारण कई दिनों से कक्ष में अधिकारी सहित अन्य आने जाने वाले लोग गर्मी से परेशान थे। शनिवार को एसी की मरम्मत के लिए मैकेनिक को बुलाया गया। उसने जांच करने के बाद बताया कि एसी का जो केबल आउटडोर से जुड़ा होता है, वह गायब है। इस कारण एसी काम नहीं कर रहा है। परीक्षा विभाग की तरफ से संबंधित शाखाओं को इसकी सूचना दी गई है।

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