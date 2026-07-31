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Bhagalpur News: स्टेशन चौक पर लॉकेट छीनते धराया, केस नहीं

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: भागलपुर के स्टेशन चौक पर एक युवक द्वारा बच्चे के गले से लॉकेट छीनने का प्रयास किया गया, जिसे वहां मौजूद लोगों ने पकड़ लिया और उसके साथ मारपीट की। युवक के पास से लॉकेट भी बरामद किया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला, लेकिन कोई लिखित शिकायत थाने में नहीं की गई।

Bhagalpur News: स्टेशन चौक पर लॉकेट छीनते धराया, केस नहीं

Bhagalpur News: भागलपुर। स्टेशन चौक पर बच्चे के गले से लॉकेट छीनने के दौरान गुरुवार को युवक को वहां मौजूद लोगों ने पकड़ लिया। उसकी पिटाई भी की। उसके पास से बच्चे का लॉकेट भी बरामद कर लिया गया। सूचना पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। मामले में किसी ने भी थाने में केस दर्ज कराने के लिए लिखित शिकायत नहीं की।

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