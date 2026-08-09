Bhagalpur News: दुकानदार से मारपीट व रुपये छीनने का आरोप
Bhagalpur News: भवानीपुर थाना में एक दुकानदार ज्योतिष शर्मा के साथ मारपीट कर एक व्यक्ति ने रुपये छीन लिए। पीड़ित ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने आरोपी को नशे की हालत में पकड़ लिया। थानाध्यक्ष ने मामले की जानकारी दी है।
Bhagalpur News: नारायणपुर संवाद सूत्र। भवानीपुर थाना से सौ मीटर दक्षिण फ्रीज, पंखा दुकानदार चकरामी निवासी ज्योतिष शर्मा से मधुरापुर निवासी एक व्यक्ति ने मारपीट कर रुपये छीन लिए। पीड़ित ने भवानीपुर पुलिस सूचना दी। पुलिस ने आरोपी को नशे में पकड़कर थाने लाई। थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर शंभू कुमार ने बताया कि अभी मीटिंग में हूं, मामले को जान कर बताउंगा।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें