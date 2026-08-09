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Bhagalpur News: दुकानदार से मारपीट व रुपये छीनने का आरोप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: भवानीपुर थाना में एक दुकानदार ज्योतिष शर्मा के साथ मारपीट कर एक व्यक्ति ने रुपये छीन लिए। पीड़ित ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने आरोपी को नशे की हालत में पकड़ लिया। थानाध्यक्ष ने मामले की जानकारी दी है।

Bhagalpur News: दुकानदार से मारपीट व रुपये छीनने का आरोप

Bhagalpur News: नारायणपुर संवाद सूत्र। भवानीपुर थाना से सौ मीटर दक्षिण फ्रीज, पंखा दुकानदार चकरामी निवासी ज्योतिष शर्मा से मधुरापुर निवासी एक व्यक्ति ने मारपीट कर रुपये छीन लिए। पीड़ित ने भवानीपुर पुलिस सूचना दी। पुलिस ने आरोपी को नशे में पकड़कर थाने लाई। थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर शंभू कुमार ने बताया कि अभी मीटिंग में हूं, मामले को जान कर बताउंगा।

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