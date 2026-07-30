Bhagalpur News: पशु चिकित्सालय में चोरी, प्राथमिकी दर्ज
Bhagalpur News: गोराडीह में जगदीशपुर के पुराने प्रखंड कार्यालय परिसर स्थित पशु चिकित्सालय में अज्ञात चोरों ने चोरी की। चोरों ने मेन गेट का ताला तोड़कर और खिड़की तोड़कर कम्प्यूटर सेट चुराया। पशु चिकित्सालय के कर्मी राजेश कुमार पंजियारा द्वारा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। पुलिस जांच कर रही है।
Bhagalpur News: गोराडीह, संवाददाता। जगदीशपुर के पुराने प्रखंड कार्यालय परिसर में स्थित पशु चिकित्सालय में अज्ञात चोरों द्वारा चोरी किए जाने का मामला सामने आया है। जिसको लेकर पशु चिकित्सालय के कर्मी राजेश कुमार पंजियारा के आवेदन पर जगदीशपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। उन्होंने पुलिस को बताया कि चोरों ने मेन गेट का ताला तोड़कर और हॉल की खिड़की को तोड़कर पशु चिकित्सालय से कम्प्यूटर सेट की चोरी कर ली। थानाध्यक्ष रामचंद्र सिंह ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है।
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