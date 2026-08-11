Bhagalpur News: जिला स्तरीय नियोजन सह व्यावसायिक मार्गदर्शन मेला 18 को
Bhagalpur News: मेला में 30 कंपनियां युवाओं को देंगी रोजगार का अवसर जिला स्कूल में व्यावसायिक मार्गदर्शन
Bhagalpur News: भागलपुर, मुख्य संवाददाता। जिला नियोजनालय द्वारा युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 18 अगस्त को जिला स्कूल में एक दिवसीय जिला स्तरीय नियोजन सह व्यावसायिक मार्गदर्शन मेला का आयोजन किया जाएगा। मेले में राज्य एवं राज्य के बाहर की लगभग 30 प्रतिष्ठित निजी क्षेत्र की नियोजक कंपनियां भाग लेंगी। इन कंपनियों द्वारा योग्य एवं इच्छुक युवाओं के लिए विभिन्न रोजगार अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। युवाओं को मिलेगा रोजगार के साथ मार्गदर्शन जिला नियोजनालय की ओर से मेले में शामिल होने वाले युवाओं को निजी क्षेत्र में उपलब्ध रोजगार के अवसरों, नियुक्ति प्रक्रिया, आवश्यक योग्यता एवं चयन प्रक्रिया से संबंधित जानकारी और आवश्यक मार्गदर्शन भी प्रदान किया जाएगा।
सहायक निदेशक (नियोजन) तौसिफ कय्यूम ने बताया कि नियोजन मेले का उद्देश्य जिले के अधिकाधिक युवाओं को निशुल्क, सुगम और सुरक्षित तरीके से निजी क्षेत्र में रोजगार का अवसर उपलब्ध कराना है। इसके माध्यम से युवाओं को उनकी योग्यता एवं कौशल के अनुरूप रोजगार से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। नियोजन मेले में लगभग 30 निजी क्षेत्र की प्रतिष्ठित कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इससे स्थानीय युवाओं को एक ही स्थान पर विभिन्न कंपनियों के रोजगार अवसरों की जानकारी प्राप्त करने तथा अपनी योग्यता के अनुरूप रोजगार के लिए चयन प्रक्रिया में शामिल होने का अवसर मिलेगा। युवाओं से अपील की गई है कि वे अधिक से अधिक संख्या में नियोजन मेले में शामिल होकर उपलब्ध रोजगार के अवसरों का लाभ उठाएं।
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