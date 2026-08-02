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Bhagalpur News: जमुई: फंदे से झूलता 35 वर्षीय युवक का शव बरामद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: सोनो जमुई से सुधांशु लाल की रिपोर्ट ग्रामीणों की सूचना पर सोनो पुलिस ने

Bhagalpur News: जमुई: फंदे से झूलता 35 वर्षीय युवक का शव बरामद

Bhagalpur News: सोनो जमुई से सुधांशु लाल की रिपोर्ट ग्रामीणों की सूचना पर सोनो पुलिस ने थाना के लोहा गांव से फंदे के सहारे घर के छत से झूलता एक 35 वर्षीय युवक की लाश बरामद की है। मृतक गांव के महेंद्र शर्मा के 35 वर्षीय पुत्र मनोज शर्मा बताया गया है। पुलिस ने लाश को बरामद कर आवश्यक कार्यवाई कर लाश को पोस्टमार्टम के लिए जमुई भेज दिया है। एसएचओ धर्मेन्द्र कुमार ने बताया कि मामला आत्महत्या का है। पति-पत्नी दोनों महीनों से एक दूसरे से अलग रह रहा है। मृतक के दो बच्ची है जो कि अपने मां के साथ जमुई में रहती है।

घटना की जांच के लिए एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंची और घटनास्थल से वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए। स्थानीय लोगों के अनुसार मनोज की पत्नी अपनी दो बेटियों के साथ जमुई में रहती है, जहां वह एक निजी अस्पताल में सफाई का काम करती है। मनोज गांव में रहकर मजदूरी करता था। शनिवार को मृतक की पत्नी बेटियों के साथ घर लोहा आई हुई थी। ग्रामीणों ने बताया कि दोपहर बाद दोनों पति-पत्नी को साथ देखा गया था, लेकिन देर शाम पत्नी बच्चों के साथ वापस जमुई लौट गई। रविवार सुबह पड़ोस के बच्चों की नजर घर के अंदर फंदे से झुलता मनोज की लाश पर पड़ी। बच्चों के शोर मचाने पर आसपास के लोग जमा हुए और घटना की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच में मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है। आशंका है कि शनिवार शाम पति-पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ होगा, जिसके बाद पत्नी जमुई लौट गई और मनोज ने फंदा लगाकर जान दे दी हो। हालांकि, गांव के मुखिया जमादार सिंह ने घटना को संदिग्ध बताते हुए इसकी निष्पक्ष और गहन जांच कराने की मांग की है। एसएचओ धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और एफएसएल की रिपोर्ट मिलने के बाद ही मौत के वास्तविक कारण स्पष्ट हो सकेंगे। फिलहाल पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है।

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