Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Bhagalpur News: बिहार विवि विधेयक के खिलाफ टीएमबीयू के शिक्षकों ने बनाई मानव शृंखला

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
Follow us on Google News
share

Bhagalpur News: भागलपुर, वरीय संवाददाता। टीएमबीयू की अंगीभूत इकाइयों, यूनिवर्सिटी विभागों और अतिथि शिक्षक संघ ने गुरुवार

Bhagalpur News: बिहार विवि विधेयक के खिलाफ टीएमबीयू के शिक्षकों ने बनाई मानव शृंखला

Bhagalpur News: भागलपुर, वरीय संवाददाता। टीएमबीयू की अंगीभूत इकाइयों, यूनिवर्सिटी विभागों और अतिथि शिक्षक संघ ने गुरुवार को प्रस्तावित बिहार राज्य विश्वविद्यालय विधेयक 2026 और पीएचडी रेगुलेशन 2026 के खिलाफ प्रदर्शन किया। सिंडिकेट सदस्य डॉ. निर्लेश कुमार के संयोजन में शिक्षकों ने सरकार की नीतियों के विरोध में हस्ताक्षर अभियान चलाया और मानव शृंखला बनाई।​प्रदर्शनकारी शिक्षकों ने सरकार पर बांटो और राज करो की नीति अपनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कॉलेजों को अलग कर सरकार अपने सीधे नियंत्रण में ले रही है और कॉलेज शिक्षकों को पीएचडी मार्गदर्शन व शोध कार्यों से वंचित कर रही है। इससे उनके करियर व प्रोन्नति पर बुरा असर पड़ेगा।

ये भी पढ़ें:प्रस्तावित कानून विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता और शिक्षकों के अधिकारों के प्रतिकूल: प्रो वीरेंद्र

मौके पर डॉ. संगीत कुमार, डॉ. सुपेन्दर यादव, प्रो. मनोज कुमार, डॉ. मुकेश कुमार व प्रो. केके मंडल आदि मौजूद थे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bhagalpur Latest News Bhagalpur News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।