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Bhagalpur News: आज पड़ाव संघ करेगा गंगा महाआरती और भजन संध्या का आयोजन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: कहलगांव, निज प्रतिनिधि। 114वीं कांवर यात्रा की सफलता को लेकर पड़ाव संघ की ओर से

Bhagalpur News: आज पड़ाव संघ करेगा गंगा महाआरती और भजन संध्या का आयोजन

Bhagalpur News: कहलगांव, निज प्रतिनिधि। 114वीं कांवर यात्रा की सफलता को लेकर पड़ाव संघ की ओर से सावन की प्रथम सोमवारी पर कहलगांव गंगा तट स्थित बाबा जागेश्वरनाथ महादेव मंदिर में रुद्राभिषेक, शाम में गंगा महाआरती और भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा। पड़ाव संघ ट्रस्ट के अध्यक्ष संतोष कुमार चौधरी एवं पड़ाव संघ के अध्यक्ष अरविंद कुमार सिंह ने बताया कि दुर्गा मंदिर परिसर में मंच और पंडाल तैयार कर लिया गया है।

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