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Bhagalpur News: 114वीं पड़ाव संघ कांवर यात्रा की तैयारियां पूरी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: कहलगांव, निज प्रतिनिधि। कहलगांव से बाबा बासुकीनाथ धाम तक निकलने वाली पड़ाव संघ की 114

Bhagalpur News: 114वीं पड़ाव संघ कांवर यात्रा की तैयारियां पूरी

Bhagalpur News: कहलगांव, निज प्रतिनिधि। कहलगांव से बाबा बासुकीनाथ धाम तक निकलने वाली पड़ाव संघ की 114 वीं कांवर यात्रा की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 5 अगस्त की शाम उत्तरवाहिनी गंगा से जल भरकर करीब तीन हजार शिवभक्त यात्रा शुरू करेंगे और 10 अगस्त को बाबा बासुकीनाथ पर जलार्पण करेंगे। यात्रा के दौरान विभिन्न स्थानों पर पड़ाव, भोजन, नाश्ता, दवा, भजन और महाआरती की व्यवस्था रहेगी। इससे पूर्व 3 अगस्त को बाबा जागेश्वरनाथ महादेव मंदिर में रुद्राभिषेक, गंगा महाआरती तथा भजन संध्या का आयोजन होगा।

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