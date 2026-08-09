Bhagalpur News: सोनवर्षा में 150 साल पुराने गंगेश्वर महादेव मंदिर में रामधुन का समापन
Bhagalpur News: बिहपुर। सोनवर्षा-रामनगर गंगा तट स्थित बाबा भोले गंगेश्वर महादेव मंदिर में शनिवार को अखंड रामधुन
Bhagalpur News: बिहपुर। सोनवर्षा-रामनगर गंगा तट स्थित बाबा भोले गंगेश्वर महादेव मंदिर में शनिवार को अखंड रामधुन का भक्तिमय समापन हुआ। मंदिर कमेटी के अध्यक्ष रंजीत चौधरी, सचिव प्रीतम चौधरी, कोषाध्यक्ष गिरिधारी चौधरी और प्रधान पुजारी शंभूनाथ झा ने बताया कि सावन की दूसरी सोमवारी पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। मौके पर चंद्रकांत चौधरी, निकेश, गौरव, बमबम, दुर्गेश, पीयूष और शंकर आदि मौजूद रहे।
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