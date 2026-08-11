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Bhagalpur News: विक्रमशिला सेतु पर दोपहर दो बजे तक रही भीड़

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: दोपहर के बाद यातायात हो गया पूरी तरह सामान्य भागलपुर, कार्यालय संवाददाता। विक्रमशिला

Bhagalpur News: विक्रमशिला सेतु पर दोपहर दो बजे तक रही भीड़

Bhagalpur News: भागलपुर, कार्यालय संवाददाता। विक्रमशिला सेतु पर सोमवार की दोपहर दो बजे तक जाम की स्थिति बनी रही। जाम के कारण के कारण कई कामकाजी लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। कई लोग समय पर अपने कार्यालय नहीं पहुंच पाए। जाम की सूचना मिलने पर यातायात पुलिस उपाधीक्षक संजय कुमार के दिशा-निर्देश के आलोक पर आनन-फानन में जाम हटाया गया। सेतु पर एक-दूसरी तरफ से गाड़ी के आने में देरी होने पर लोग धैर्य खोकर ओवरटेक करने लगते हैं। जिसका नतीजा होता है कि जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। सोमवार की अहले सुबह से लेकर दोपहर तक सुल्तानगंज की तरफ आने वाले गाड़ियों की संख्या काफी अधिक थी।

इनमें अधिकांश कावंरिया ही थे।विक्रमशिला टीओपी प्रभारी सुनिल कुमार ने बताया कि सोमवार को सेतु पर यातायात सामान्य रूप से परिचालित हो रहा है। सुबह से लेकर दोपहर तक मध्यम दर्जे का ट्रैफिक लोड था। दोपहर के यातायात सामान्य हो गया।

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