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Bhagalpur News: पालकी कांवर पर शिव, पार्वती, कार्तिक, गणेश की प्रतिमा बिठाए जा रहे कांवरिया बाबाधाम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: सुल्तानगंज। गार्डन रीच, कोलकाता के 60 कांवरियों का जत्था आकर्षक कांवर लेकर सुल्तानगंज पहुंचा। यहां

Bhagalpur News: पालकी कांवर पर शिव, पार्वती, कार्तिक, गणेश की प्रतिमा बिठाए जा रहे कांवरिया बाबाधाम

Bhagalpur News: सुल्तानगंज। गार्डन रीच, कोलकाता के 60 कांवरियों का जत्था आकर्षक कांवर लेकर सुल्तानगंज पहुंचा। यहां पालकी पर शिव, पार्वती, गणेश, कार्तिक की प्रतिमा सजाकर चार कांवरिया बारी-बारी से कंधा देते बाबाधाम के लिए प्रस्थान किए। जत्थे में शामिल शक्ति कुमार साह, भरत साह, राहुल कुमार आदि ने बताया कि यह हमारी तीसरी कांवर यात्रा है। इस पालकी कांवर का वजन लगभग डेढ़ क्विंटल है। शुक्रवार को बंगाल के दर्जनों जत्था आकर्षक कांवर लेकर बाबाधाम को प्रस्थान किए।

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