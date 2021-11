सीताराम यज्ञ से संगम स्थल हुआ भक्तिमय

The place of confluence with Sitaram Yagya became devotional

कटिहार। कार्यालय संवाददाता

कार्तिक पूर्णिमा के उपलक्ष्य पर बुधवार से प्रारंभ किए गए तीन दिवसीय सीताराम यज्ञ से कुर्सेला स्थित गंगा कोसी का संगम स्थल का वातावरण भक्तिमय बना हुआ है। आयोजन कर्ता अखिलेश मंडल एवं सुरेंद्र मंडल ने बताया कि पिछले 5 वर्षों से लगातार कार्तिक पूर्णिमा के उपलक्ष्य पर संगम तट पर लगातार इस यज्ञ का आयोजन हो रहा है। उन्होंने बताया कि हरिद्वार से आए फलाहारी बाबा की देखरेख में इस बार भी आयोजन हो रहा है। सीताराम नामधुन के साथ साथ रामचरित मानस का अखंड पाठ भी किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि शुक्रवार को कार्तिक पूर्णिमा के दिन आयोजन की पूर्णाहुति होगी।