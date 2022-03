बम बनाते समय धमाके में घर उड़ा, तीन की मौत

भागलपुर में धमाका, पांच की मौत

संशोधित

रात पौने बारह बजे काजवलीचक मोहल्ले में हुई घटना

आधा दर्जन घायल, मृतकों में महिला और बच्चा शामिल

भागलपुर। वरीय संवाददाता

तातारपुर थाना क्षेत्र के काजवलीचक मोहल्ले में गुरुवार रात करीब पौने 12 बजे एक घर के अंदर हुए बम धमाके ने तबाही मचा दी। कुल तीन घर इस धमाके में जमींदोज हो गए, वहीं एक महिला व एक बच्चा समेत तीन की मौत हो गई। आधा दर्जन घायलों को रात एक बजे तक मलबे से निकालकर अस्पताल पहुंचाया जा चुका था। आसपास के कुछ और मकानों को नुकसान पहुंचा है। पुलिस ने संकेत दिया है कि बम बनाने के दौरान यह धमाका हुआ। एसएसपी बाबू राम ने बताया कि प्रारंभिक जांच में बम बनाते समय धमाका होने की बात सामने आई है।

बताया गया कि रात 11.35 बजे मोहल्ले में एक घर में धमाका हुआ। इस मकान में शीला देवी और लीला देवी रहती थी। दोनों गोतनी हैं। धमाके की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि आसपास के दो और मकान जमींदोज हो गए। इसके अलावा कुछ और घरों को भी नुकसान पहुंचा है। मकान के टुकड़े आधा किलोमीटर दूर तक उड़े। धमाका शांत होने के बाद लोगों की भीड़ जुटी और खोजबीन शुरू हुई। शीला देवी, गणेश कुमार और एक छह माह के बच्चे की लाश मलबे से कुछ ही देर बाद निकाल ली गई। आधा दर्जन घायलों को भी एक-एक कर अस्पताल ले जाया गय। एक बजे करीब जेसीबी मंगाई गई और मलबा हटाने का काम शुरू किया गया। अंदर और कितने लोग थे, यह मलबा हटने के बाद पूरी तरह साफ हो पाएगा। घटनास्थल पर डीआईजी, एसएसपी, डीएम समेत कई वरीय अधिकारी पहुंचे। धमाके की वजह से बिजली के पोल-तार भी बिखर गए। इस कारण मोहल्ले में अंधेरा छा गया, जो राहत कार्य को प्रभावित कर रहा था। रात दो बजे तक मलबा हटाने का काम चलता रहा। पूरा मोहल्ला सड़कों पर ही था।