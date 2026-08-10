Bhagalpur News: प्रशासन की अपील : कांवरिया पथ पर अनावश्यक न बहने दें पानी

Bhagalpur News: भागलपुर, मुख्य संवाददाता। श्रावणी मेला के दौरान कांवरियों और श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ-साथ जल संरक्षण और जल के विवेकपूर्ण उपयोग को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा विशेष जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में सुल्तानगंज क्षेत्र में मसदी मोड़ से धांधी-बेलारी तक कच्ची कांवरिया पथ पर माइकिंग के माध्यम से दुकानदारों, होटल संचालकों एवं अन्य संबंधित लोगों को बोरिंग के पानी के अनावश्यक उपयोग, अपव्यय एवं दुरुपयोग से बचने की स्पष्ट अपील की गई। माइकिंग के माध्यम से दुकानदारों एवं होटल संचालकों से कहा गया कि वे बोरिंग के जल का उपयोग केवल आवश्यकतानुसार और विवेकपूर्ण तरीके से करें और पानी को अनावश्यक रूप से बहने न दें।

जल का अपव्यय रोकने और उपलब्ध जल संसाधनों के संरक्षण में सभी से प्रशासन का सहयोग करने की अपील की गई। माइकिंग कराने के दौरान कहा जा रहा है कि श्रावणी मेला जैसे बड़े धार्मिक आयोजन के दौरान बड़ी संख्या में कांवरियों एवं श्रद्धालुओं का आगमन होता है। ऐसे में जल की उपलब्धता और उसका समुचित प्रबंधन अत्यंत महत्वपूर्ण है। जल संरक्षण सामूहिक जिम्मेदारी है, इसलिए सभी दुकानदारों, होटल संचालकों, स्थानीय नागरिकों एवं श्रद्धालुओं से पानी का आवश्यकतानुसार उपयोग करने तथा इसके अपव्यय को रोकने की अपील की गई। प्रशासन द्वारा मेला क्षेत्र में जल संरक्षण एवं स्वच्छता से संबंधित जागरूकता गतिविधियों को निरंतर जारी रखने तथा आमजन की सहभागिता से जल के समुचित उपयोग को सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है।