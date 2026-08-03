Bhagalpur News: कुएं में डूबने से लगभग 3 वर्षी बच्चे की मौत
Bhagalpur News: सुल्तानगंज। निज संवाददाता नगर परिषद वार्ड 8स्थित, कासिमपुर में राजीव कुमार के लगभग 3
Bhagalpur News: सुल्तानगंज। निज संवाददाता नगर परिषद वार्ड 8स्थित, कासिमपुर में राजीव कुमार के लगभग 3 वर्षीय पुत्र रवि कुमार का कुआं में डूब जाने से मौत हो गई। मृत बच्चे के पिता ने बताया रविवार की संध्या छः बजे की घटना है। बच्चा खेलने के दौरान कुआं में गिर गया। जिसका पता किसी को नहीं चला। खोजबीन के दौरान घर के कुआं में मिला। जिसे ग्रामीणों के सहयोग से निकाल कर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सुल्तानगंज लाया गया, जहां चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस को सूचना दी गई और शव को थाना पर लाया गया। थानाध्यक्ष धनंजय कुमार ने बताया कि शव सोमवार को पोस्टमार्टम में भेजा जाएगा।
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