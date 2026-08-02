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Bhagalpur News: सहरसा: छात्र अपने जीवन में कड़ी मेहनत कर अपने लक्ष्य करें प्राप्त

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: सहरसा से कुमार नीरज की रिपोर्ट बरियाही रोड स्थित शांति मिशन एकेडमी के

Bhagalpur News: सहरसा: छात्र अपने जीवन में कड़ी मेहनत कर अपने लक्ष्य करें प्राप्त

Bhagalpur News: सहरसा से कुमार नीरज की रिपोर्ट बरियाही रोड स्थित शांति मिशन एकेडमी के प्रांगण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्चुअल संवाद का सीधा प्रसारण किया गया। जिसमें छात्र छात्राओं ने प्रेरणादायक संबोधन का लाइव प्रसारण देखा और उनके विचारों को आत्मसात किया।कार्यक्रम में जिलाधिकारी दीपेश कुमार ने सभी बच्चों एवं वहां मौजूद लोगों को 'नशा मुक्त भारत' बनाने की शपथ दिलाई। प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद डीएम ने छात्रों का बेहतरीन ढंग से मार्गदर्शन करते हुए उन्हें जीवन में कड़ी मेहनत कर अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की सलाह दी। उन्होंने नशे के दुष्प्रभावों पर बेहद गंभीरता से चर्चा की और बच्चों को नशे से होने वाले शारीरिक एवं मानसिक आघातों तथा भयंकर बीमारियों के बारे में विस्तार से जागरूक किया।मायगव

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द्वारा 'नशा मुक्त भारत' विषय पर आयोजित ऑनलाइन पेंटिंग एवं स्लोगन राइटिंग प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। इस प्रतियोगिता में सहरसा जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली विद्यालय की मेधावी छात्रा उन्नति मिश्रा को प्रथम स्थान का सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। मौके पर प्रबंध निदेशिका (एमडी) सोनी झा एवं प्राचार्य समीर कुमार मिश्रा, मायगव की जिला युवा अधिकारी तृप्ति जैन सहित संस्थान के सभी शिक्षक और कर्मी मौजूद थे।

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