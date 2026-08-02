Bhagalpur News: सहरसा: छात्र अपने जीवन में कड़ी मेहनत कर अपने लक्ष्य करें प्राप्त

Bhagalpur News: सहरसा से कुमार नीरज की रिपोर्ट बरियाही रोड स्थित शांति मिशन एकेडमी के प्रांगण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्चुअल संवाद का सीधा प्रसारण किया गया। जिसमें छात्र छात्राओं ने प्रेरणादायक संबोधन का लाइव प्रसारण देखा और उनके विचारों को आत्मसात किया।कार्यक्रम में जिलाधिकारी दीपेश कुमार ने सभी बच्चों एवं वहां मौजूद लोगों को 'नशा मुक्त भारत' बनाने की शपथ दिलाई। प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद डीएम ने छात्रों का बेहतरीन ढंग से मार्गदर्शन करते हुए उन्हें जीवन में कड़ी मेहनत कर अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की सलाह दी। उन्होंने नशे के दुष्प्रभावों पर बेहद गंभीरता से चर्चा की और बच्चों को नशे से होने वाले शारीरिक एवं मानसिक आघातों तथा भयंकर बीमारियों के बारे में विस्तार से जागरूक किया।मायगव