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Bhagalpur News: विवि में प्रदर्शन से परेशान रहे विद्यार्थी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: परीक्षा विभाग आगे विद्यार्थी काउंटर खुलने का करते रहे इंतजार हड़ताल के कारण काम बाधित

Bhagalpur News: विवि में प्रदर्शन से परेशान रहे विद्यार्थी

Bhagalpur News: भागलपुर, वरीय संवाददाता टीएमबीयू के सभी कॉलेजों और विवि में सोमवार को शिक्षकेतर कर्मी और शिक्षकों के सामूहिक अवकाश को लेकर विद्यार्थियों को परेशानी हुई। कुछ कॉलेजों ने पूर्व में ही कक्षाओं को हड़ताल के कारण स्थगित कर दिया था। इसी कारण कॉलेजों में अवकाश का माहौल था, लेकिन विवि अपने समय से खुला, लेकिन प्रदर्शन के कारण विवि का कामकाज पूरी तरह बाधित हो गया। सबसे ज्यादा परेशानी परीक्षा विभाग अपने कार्यों को लेकर पहुंचे विद्यार्थियों को हुई। सभी काउंटर बंद होने के बाद विद्यार्थी काफी देर तक काउंटर खुलने का इंतजार करत रहे, लेकिन हड़ताल के कारण काम बाधित रहा।इसमें

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कई विद्यार्थी दूर दराज से आए थे। कई महिलाएं अपने बच्चों के साथ पहुंची थी। उन्हें सर्टिफिकेट लेना था। वे लोग बार-बार कर्मियों से जानकारी लेती रहीं कि काउंटर कब खुलेगा। आखिर उन लोगों को बिना काम ही वापस लौटना पड़ा। उन्हें कहा गया कि दूसरे दिन आने पर ही काम होगा। उधर, आंदोलन को लेकर विवि थानेदार अविनाश कुमार दलबल के साथ मौके पर तैनात रहे। किसी तरह की विधि व्यवस्था की स्थिति ना हो, इस लेकर वे लोग तैनात किए गए थे।

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