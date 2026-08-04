Bhagalpur News: झुनझुनवाला स्कूल में आईसीटी लैब के संचालन को लेकर पांच दिवसीय शिक्षक प्रशिक्षण शुरू
Bhagalpur News: भागलपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। जिले के झुनझुनवाला आदर्श गर्ल्स हाई स्कूल में आईसीटी लैब के प्रभावी
Bhagalpur News: भागलपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। जिले के झुनझुनवाला आदर्श गर्ल्स हाई स्कूल में आईसीटी लैब के प्रभावी संचालन के लिए सोमवार से पांच दिवसीय शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हुआ। प्रशिक्षण के पहले दिन गोराडीह, सबौर, जगदीशपुर और नगर निगम क्षेत्र के 19 विद्यालयों के 38 शिक्षक-शिक्षिकाएं शामिल रहे, और यह प्रशिक्षण 8 अगस्त तक चलेगा। प्रशिक्षण के दौरान जिले के विभिन्न विद्यालयों से आए शिक्षकों को डिजिटल शिक्षा, स्मार्ट क्लास और आईसीटी लैब के प्रभावी संचालन से संबंधित जानकारी दी गई। जिला आईसीटी कोऑर्डिनेटर मो. तकी अहमद ने बताया कि प्रशिक्षण का उद्देश्य शिक्षकों को डिजिटल तकनीक के उपयोग में दक्ष बनाना है, ताकि विद्यालयों में स्मार्ट क्लास और आईसीटी लैब का बेहतर संचालन सुनिश्चित हो सके।
वहीं प्रशिक्षक राकेश कुमार और सनी राज ने शिक्षकों को आईसीटी आधारित शिक्षण के माध्यम से पढ़ाई को अधिक रोचक, प्रभावी और विद्यार्थियों के लिए उपयोगी बनाने के विभिन्न तरीकों की जानकारी दी।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें