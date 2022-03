मंझवे के समीप दो ट्रक की टक्कर में चालक की हुई मौत

Driver dies in collision of two trucks near Manjhawe

जमुई टाउन थाना क्षेत्र के मंझवे के समीप रविवार की देर रात दो ट्रक की टक्कर में एक चालक की मौत मौके पर ही हो गई। सोमवार की सुबह शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया जहां चिकित्सक द्वारा पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पुरी की जा रही है। मृत चालक की पहचान लख्खीसराय जिले के सूर्यगढा थाना क्षेत्र के निस्ता निवासी पिंटु कुमार पिता किशोर यादव के रूप में हुई है। बताया जाता है कि चालक जमुई से ट्रक पर बालू लोड कर मुंगेर जा रहा था। जैसे ही ट्रक मंझवे के समीप पहुंचा तभी आगे जा रहे ट्रक ने अचानक ब्रेक मार दिया इस कारण पिछे से आ रहे ट्रक अनियंत्रित होकर पिछे से ट्रक में ठोकर मार दी जिससे ट्रक चालक की मौत मौके पर ही हो गई।