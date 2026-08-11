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Bhagalpur News: मायागंज के ब्लड बैंक से 155 थैलेसीमिया मरीजों को मिला रक्त

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: भागलपुर में स्वास्थ्य विभाग ने 174 थैलेसीमिया मरीजों को रक्त उपलब्ध कराने के लिए चार ब्लड बैंकों की जिम्मेदारी तय की थी। जुलाई में 155 मरीजों को मायागंज अस्पताल के ब्लड बैंक से रक्त मिला, जबकि अन्य तीन बैंकों से केवल 20 मरीजों को रक्त मिला। यह स्थिति चिंता का विषय बनी हुई है।

Bhagalpur News: मायागंज के ब्लड बैंक से 155 थैलेसीमिया मरीजों को मिला रक्त

Bhagalpur News: भागलपुर । स्वास्थ्य विभाग ने जिले में 174 थैलेसीमिया मरीजों को नियमित तौर पर खून उपलब्ध कराने के लिए चार ब्लड बैंकों की जिम्मेदारी तय की थी। लेकिन जुलाई में 174 में से 155 मरीजों को मायागंज अस्पताल (जेएलएनएमसीएच) के ब्लड बैंक से खून उपलब्ध कराया गया। जबकि मायागंज पर 50 मरीजों की जिम्मेदारी तय की गई थी। जबकि शेष तीन ब्लड बैंकों से सिर्फ 20 मरीजों को ही खून उपलब्ध कराया गया। जेएलएनएमसीएच के शिशु रोग विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. अंकुर प्रियदर्शी के अनुसार, थैलेसीमिया मरीजों को पीआरबीसी (पैक्ड रेड ब्लड सेल्स) चढ़ाया जाता है। आपात स्थिति में ही होल ब्लड चढ़ाया जाता है।

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