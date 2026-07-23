Bhagalpur News: पूर्णिया : मेडिकल कॉलेज अस्पताल में थैलेसीमिया रोगी को नहीं मिल रही जांच की सुविधा, परेशानी

Bhagalpur News: पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल में थैलेसीमिया रोगी को

Bhagalpur News: पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल में थैलेसीमिया रोगी को सिरम फैरेटीन समेत कई ज़रूरी जांच की सुविधा नहीं मिल रही है। ऐसे में थैलेसीमिया पीड़ित रोगी को मेडिकल कॉलेज से बाहर जाकर जांच कराना पर रहा है। इससे पीड़ित रोगी परिवार को आर्थिक परेशानी भी उठानी पर रही है। थैलेसीमिया पीड़ित रोगी के अभिभावक पवन कुमार का कहना है कि यह सुविधा छह माह पहले मिल रही थी। अभी यह सुविधा बंद होने से परेशानी बढ़ गई है। वे बताते है कि बहुत मांग के बाद इधर पिछले दो माह से एक दिन विशेषज्ञ चिकित्सक की सुविधा भी रोगी को मिल रही है। इन चिकित्सक की ओर से थैलेसीमिया पीड़ित रोगी की जांच लिखी जा रही जिसके लिए पीड़ित परिवार को बाहर जाकर जांच कराना पर रहा है। यह सुविधा यहां मिलने से रोगी को काफी हद तक परेशानी कम हो जाएगी। विदित हो कि जिले में दो सौ से अधिक संख्या में थैलेसीमिया पीड़ित रोगी है। इनकी सुविधा जरूरी है。

पीड़ितों के लिए डे केयर: मेडिकल कॉलेज अस्पताल में पीड़ित रोगी को थैलेसीमिया डे केयर की सुविधा मिल रही है। यहां मेडिकल कॉलेज अस्पताल के पुराने लेबर रूम में थैलेसीमिया रोगी के लिए 20 बेड की थैलेसीमिया डे केयर की सुविधा है। यहां प्रतिदिन लगभग आधे दर्जन पीड़ित रोगी रक्त की कमी जरूरत की स्थिति में भर्ती किए जाते है।इन रोगियों को ब्लड कम्पोनेंट सेपरेटर की सुविधा का लाभ मिलता है। यहां भर्ती रोगी को कंपोनेंट ब्लड की सुविधा का लाभ मिल जाता है। इसके लिए यहां डे केयर सुविधा में प्रशिक्षित कर्मी को तैनात किया गया है। विशेष स्थिति के लिए इमरजेंसी और आउटडोर सेवा का लाभ मिलता है।

जिले में दो सौ से अधिक मरीज: जिले में दो सौ से अधिक की संख्या में थैलेसीमिया पीड़ित रोगी है। इन सभी रोगियों को समय अंतराल के साथ पंद्रह से बीस दिनों के अंतर पर रक्त की जरूरत परती है। ऐसे स्थिति में किसी एक केंद्र से पचास से अधिक की संख्या में रक्त की आपूर्ति परेशानी बन सकती है। इसलिए सुविधा के दृष्टि से सिविल सर्जन की ओर से जिले में संचालित पांच विभिन्न केंद्रों से रक्त की आपूर्ति करने के लिए निर्धारित की गई है। इसी निमित्त अलग अलग केंद्र जरूरतमंद पीड़ित रोगी को जरूरत की स्थिति में रक्त की आपूर्ति करती है। रक्त चढ़ाने के लिए थैलेसीमिया डे केयर की सुविधा का लाभ दिया जाता है।

बोले अधिकारी: राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के उपाधीक्षक डॉ. भरत कुमार ने बताया कि बीच के दिनों में सिरम फैरेटीन की जांच के लिए केमिकल की कमी हो गई थी जिसके कारण यह सुविधा बंद हो गई थी। अब केमिकल की सुविधा कर ली गई है। एक दो दिनों में सिरम फैरेटीन जांच की सुविधा शुरू हो जाएगी।