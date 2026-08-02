Bhagalpur News: किशनगंज: जमीन विवाद में मारपीट के आरोपी को पुलिस ने दबोचा
Bhagalpur News: ठाकुरगंज थाना पुलिस ने जमीन संबंधी विवाद में हुई मारपीट के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी की गिरफ्तारी गुप्त सूचना के आधार पर की गई। पुलिस ने बताया कि आरोपी फरार था और अब उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इस मामले की जांच अभी जारी है।
Bhagalpur News: ठाकुरगंज किशनगंज से राजीव कुमार सिन्हा की रिपोर्ट जमीन संबंधी विवाद में हुई मारपीट के एक मामले में ठाकुरगंज थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नामजद आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। आरोपी की गिरफ्तारी गुप्त सूचना के आधार पर की गई।
मारपीट का मामला
पुलिस के अनुसार, कुछ दिन पूर्व जमीन के विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच मारपीट हुई थी। इस संबंध में पीड़ित पक्ष के आवेदन पर ठाकुरगंज थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। मामला दर्ज होने के बाद से आरोपी फरार चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही थी।
आरोपी की गिरफ्तारी
इसी दौरान आरोपी के ठिकाने की सूचना मिलने पर पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया। थाना लाकर पूछताछ के बाद आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी की गई तथा मेडिकल जांच कराने के उपरांत आरोपी को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। वहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। पुलिस ने बताया कि मामले की जांच अभी जारी है। घटना में अन्य लोगों की संलिप्तता की भी जांच की जा रही है। जांच में यदि किसी अन्य व्यक्ति की भूमिका सामने आती है तो उसके विरुद्ध भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में थाना अध्यक्ष अंजय अमन ने कहा कि जिले में फरार आरोपितों और लंबित मामलों के अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। कानून-व्यवस्था भंग करने वाले या हिंसक घटनाओं में शामिल किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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