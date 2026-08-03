Bhagalpur News: बूढ़ानाथ घाट पर डूबने से 10 साल की बच्ची की मौत
Bhagalpur News: रविवार को सोनम मां के साथ नहाने गई थी डूब रही छोटी बहन को लोगों
Bhagalpur News: भागलपुर, प्रधान संवाददाता जोगसर थाना क्षेत्र में बूढ़ानाथ गंगा घाट पर डूबने से दस साल की बच्ची सोनम मौत हो गयी। एसडीआरएफ की टीम ने बालिका का शव निकाला। घटना रविवार की दोपहर की है।मृतका सोनम मां के साथ गंगा स्नान करने गयी थी। उसके साथ छोटी बहन निक्कू भी नहा रही थी। लेकिन इसी दौरान गहरे पानी में जाने के कारण दोनों बहन डूबने लगी। स्थानीय लोगों की मदद से किसी तरह निक्कू को बचा लिया गया। लेकिन सोनम डूब गयी। शव निकालने के बाद स्थानीय थाना ने मायागंज भेज दिया। हालांकि मृतका की मां ने पोस्टमार्टम करवाने से इनकार कर दिया।
बरारी पुलिस कैंप की तरफ से सोनम की मां का वीडियो बयान लेने के बाद शव को सौंप दिया गया। जानकारी के अनुसार सोनम के पिता ने कुछ वर्ष पहले पत्नी और बच्चे को छोड़ दिया था। अस्पताल और बरारी घाट पर लोगों ने चंदा मांग कर सोनम का दाह संस्कार करवाया गया।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।