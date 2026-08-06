Bhagalpur News: भागलपुर: डब्ल्यूटीपी के अस्थाई मोटर पंप को ऊपर लाया गया
Bhagalpur News: बरारी वाटर वर्क्स में गंगा नदी में लगाए गए अस्थाई मोटर पंप जलस्तर में वृद्धि के कारण ऊपर लाए जा रहे हैं। डब्ल्यूटीपी प्रबंधन का कहना है कि यह कदम जरूरी आपूर्ति को बनाए रखने के लिए उठाया गया है। कर्मियों द्वारा पंप को ऊपर लाने की प्रक्रिया गुरुवार सुबह से शुरू हुई।
Bhagalpur News: भागलपुर से अंकित आनंद की रिपोर्ट बरारी वाटर वर्क्स परिसर में मौजूद डब्ल्यूटीपी के द्वारा पानी के इंटेक के लिए की गई अस्थाई व्यवस्था के तहत गंगा नदी में मोटर पंप लगाए गए थे। वहीं नदी में जलस्तर लगातार बढ़ने के बाद डब्ल्यूटीपी प्रबंधन द्वारा अस्थाई मोटर पंप को ऊपर लाने का निर्णय लिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार गुरुवार सुबह से ही कर्मियों के द्वारा मोटर पंप को ऊपर लाने की कवायद जारी थी। प्रबंधन का कहना है कि लगातार बढ़ रहे जलस्तर से डब्ल्यूटीपी में भी वर्तमान में जरूरी आपूर्ति की भरपाई हो सकेगी।
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