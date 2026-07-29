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Bhagalpur News: बांका : जेठौरनाथ मंदिर में सावन की भीड़ को लेकर पुख्ता व्यवस्था, चार स्थानों पर वाहन स्टैंड

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: बांका के जेठौरनाथ महादेव मंदिर में सावन माह में बढ़ते श्रद्धालुओं की भीड़ को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने व्यापक व्यवस्था की है। चार नए वाहन स्टैंड, मार्ग की मरम्मत, और सुरक्षा के लिए पुलिस बल की तैनाती की गई है। श्रद्धालुओं से सुव्यवस्थित दर्शन की अपील की गई है।

Bhagalpur News: बांका : जेठौरनाथ मंदिर में सावन की भीड़ को लेकर पुख्ता व्यवस्था, चार स्थानों पर वाहन स्टैंड

Bhagalpur News: बांका से संतोष की रिपोर्ट बांका। सावन माह में श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए बांका के प्रसिद्ध जेठौरनाथ महादेव मंदिर में प्रशासन की ओर से व्यापक व्यवस्था की गई है। श्रद्धालुओं की सुविधा एवं सुरक्षा के लिए मंदिर परिसर के आसपास चार स्थानों पर वाहन स्टैंड बनाए गए हैं, जिससे यातायात व्यवस्था सुचारु बनी रहे। मंदिर तक पहुंचने वाले मार्ग की मरम्मत कर उसे चलने योग्य बनाया गया है ताकि श्रद्धालुओं को आवागमन में कठिनाई न हो। इसके अलावा पेयजल, प्रकाश, साफ-सफाई तथा सुरक्षा व्यवस्था को भी मजबूत किया गया है। मंदिर परिसर में पुलिस बल एवं स्वयंसेवकों की तैनाती की गई है।

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प्रशासन का कहना है कि सावन के प्रत्येक सोमवार सहित पूरे महीने बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। ऐसे में सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। श्रद्धालुओं से भी प्रशासनिक निर्देशों का पालन करने और सुव्यवस्थित तरीके से दर्शन करने की अपील की गई है।

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