Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Bhagalpur News: कटिहार: फलका में सनसनी:लापता ई-रिक्शा चालक किशोर का हाथ-पैर बंधा शव धान के खेत से बरामद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
Follow us on Google News
share

Bhagalpur News: कटिहार के फलका थाना क्षेत्र के गोपालपट्टी गांव में 17 वर्षीय प्रीतम कुमार का शव धान के खेत से मिला। प्रीतम 6 अगस्त को लापता हुआ था। उसके हाथ-पैर बंधे थे और शरीर पर जख्म के निशान मिले हैं। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया है।

Bhagalpur News: कटिहार: फलका में सनसनी:लापता ई-रिक्शा चालक किशोर का हाथ-पैर बंधा शव धान के खेत से बरामद

Bhagalpur News: कटिहार से शशि की रिपोर्ट फलका। शुक्रवार को फलका थाना क्षेत्र के सोहथा उत्तरी पंचायत स्थित वार्ड संख्या-11गोपालपट्टी गांव में उस वक्त सनसनी फैल गई,जब पिछले 24 घंटे से लापता एक 17 वर्षीय किशोर का शव बभनी दौदा बहियार के एक धान के खेत से बरामद हुआ।मृतक की पहचान गोपालपट्टी निवासी प्रीतम कुमार उम्र- 17 वर्ष के रूप में हुई है। शव मिलने की खबर फैलते ही पूरे इलाके में कोहराम मच गया और मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई।

ये भी पढ़ें:Bhagalpur News: कटिहार: बालक का शव मखाना खेत से बरामद परिजनों के बीच मातम

घटनाक्रम

घटना के संबंध में मृतक किशोर की माँ नीलम देवी ने पुलिस को बताया कि उनका पुत्र प्रीतम कुमार 6 अगस्त की सुबह करीब 8:30 बजे अपनी ई-रिक्शा लेकर घर से निकला था। जब वह देर शाम तक घर नहीं लौटा, तो परिजनों ने उसकी खोजबीन शुरू की। इसी दौरान प्रीतम की ई-रिक्शा बभनी से माँगनपट्टी जाने वाली ग्रामीण सड़क पर लावारिस हालत में खड़ी मिली। ई-रिक्शा के पास ही प्रीतम की चप्पल भी बरामद हुई थी, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला।इसके बाद पीड़ित परिजनों ने फलका थाने मे लिखित आवेदन देकर पुलिस को मामले की जानकारी दी।परिजनों से सूचना मिलते ही फलका थानाध्यक्ष प्रहलाद यादव ने त्वरित कार्रवाई करते हुए किशोर की तलाश शुरू कर दी। पुलिस द्वारा खोजबीन के क्रम में शुक्रवार को बभनी गांव के दौदा बहियार स्थित एक धान के खेत से प्रीतम का शव बरामद हुआ। शव पानी में डूबा हुआ था और उसके हाथ-पैर बंधे हुए थे। मृतक के शरीर पर कई जगहों पर गहरे जख्म के निशान भी पाए गए हैं। परिजनों का आरोप है कि अज्ञात बदमाशों ने प्रीतम को बेरहमी से पीट-पीटकर और गला दबाकर उसकी हत्या की है, और साक्ष्य छिपाने के उद्देश्य से शव को हाथ-पैर बांधकर पानी में फेंक दिया।

जांच प्रक्रिया

फॉरेंसिक टीम और पुलिस मामले की जांच में जुटी

घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए कोढ़ा सर्किल इंस्पेक्टर साजिद आलम और थानाध्यक्ष प्रहलाद यादव भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। साक्ष्य जुटाने के लिए फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया। पुलिस ने फॉरेंसिक टीम की मौजूदगी में शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है।

पुलिस की प्रतिक्रिया

क्या कहते हैं थाना प्रभारी?

मामले की पुष्टि करते हुए थानाध्यक्ष प्रहलाद यादव ने बताया कि किशोर का शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस सभी पहलुओं पर बारीकी से जांच कर रही है। पीड़ित परिवार द्वारा लिखित आवेदन मिलते ही प्राथमिकी दर्ज कर ली जाएगी और घटना में शामिल दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

सामान्य प्रश्न

प्रीतम कुमार की उम्र क्या थी?
प्रीतम कुमार की उम्र 17 वर्ष थी।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Murder Bhagalpur Latest News Crime News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar News के साथ-साथ Patna, Muzaffarpur, Bhagalpur और बिहार के अन्य जिलों की ताज़ा खबरें और पटना का मौसम हिंदी में जानने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।