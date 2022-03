कोरोना से बचाव को लेकर शिक्षक होंगे प्रशिक्षित

Teachers will be trained to protect against Corona-19

भागलपुर ' वरीय संवाददाता

सरकारी स्कूलों में नये सत्र को लेकर अभी से तैयारी शुरू हो गई है। इसमें शिक्षकों को कोरोना-19 से बचाव को लेकर प्रशिक्षित किया जायेगा। शिक्षा विभाग ने इस संबंध में जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देशित किया है। इसके लिए जिला में कुछ मास्टर ट्रेनर को पटना में प्रशिक्षित किया गया है। ये मास्टर ट्रेनर जिला में शिक्षकों को प्रशिक्षित करेंगे और ये शिक्षक अपने प्रखंड के स्कूलों को प्रशिक्षित करेंगे। प्रशिक्षण के बाद शक्षकों को नये सत्र के बच्चों पर यह ध्यान देने को निर्देशित किया गया है कि कोरोना से बचाव को लेकर वे दिशा निर्देशों को पालन करायें।