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Bhagalpur News: चार शिक्षक गुरु विश्वामित्र अवार्ड-2026 से सम्मानित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: कहलगांव के चार शिक्षकों को रविवार को डुमरांव में गुरु विश्वामित्र अवार्ड-2026 से सम्मानित किया गया। सम्मानित शिक्षकों में विवेकानंद सिंह, अर्जुन केशरी, डॉ. नयन तिवारी और उत्तम कुमार शामिल हैं। समारोह में विभिन्न प्रमुख व्यक्तियों ने शिक्षकों को अंगवस्त्र और प्रमाणपत्र प्रदान किए।

Bhagalpur News: चार शिक्षक गुरु विश्वामित्र अवार्ड-2026 से सम्मानित

Bhagalpur News: कहलगांव, निज प्रतिनिधि। कहलगांव के चार शिक्षकों को रविवार को बक्सर के डुमरांव में शैक्षिक नवाचार और उत्कृष्ट योगदान के लिए गुरु विश्वामित्र अवार्ड-2026 से सम्मानित किया गया। सम्मानित शिक्षकों में प्रधान शिक्षक विवेकानंद सिंह, अर्जुन केशरी, डॉ. नयन तिवारी तथा गोराडीह के उत्तम कुमार शामिल हैं। डुमरांव में आयोजित समारोह में महाराजा मानविजय सिंह, डायट प्राचार्य नवनीत सिंह, स्थानीय विधायक राहुल सिंह तथा एक्टिव टीचर्स एंड स्टूडेंट ग्रुप सह विकास फैमिली के संयोजक मनोज मिश्र ने संयुक्त रूप से शिक्षकों को अंगवस्त्र, स्मृति चिह्न, प्रमाणपत्र और मोमेंटो प्रदान कर सम्मानित किया।

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