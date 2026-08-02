Bhagalpur News: छात्र दरबार में बांटी गईं सौ से ज्यादा डिग्रियां
Bhagalpur News: भागलपुर में टीएमबीयू में छात्र दरबार का आयोजन हुआ, जहां सौ से अधिक डिग्रियों का वितरण किया गया। परीक्षा नियंत्रक प्रो. विनोद कुमार ओझा ने जानकारी दी कि परीक्षा विभाग के विभाग से डिग्रियों का वितरण भी किया जा रहा है। हाल ही में एसी की खराबी के कारण विद्यार्थियों को गर्मी से परेशानी हो रही है।
Bhagalpur News: भागलपुर, वरीय संवाददाता टीएमबीयू में शनिवार को छात्र दरबार का आयोजन सीनेट हॉल में किया गया। इस दौरान विद्यार्थियों के बीच सौ से ज्यादा डिग्रियों का वितरण किया गया। परीक्षा नियंत्रक प्रो. विनोद कुमार ओझा ने बताया कि परीक्षा विभाग के काउंटर से भी डिग्रियों का वितरण किया गया। छात्र दरबार में परीक्षा विभाग के समन्वयक डॉ. मनोज कुमार एवं डॉ. गौतम कुमार मौजूद थे। छात्र दरबार में आए विद्यार्थियों का हाल गर्मी के कारण बेहाल था। चोरों ने एसी के आउटडोर का तार काट लिया है, इसी वजह से एसी काम नहीं करता है।
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