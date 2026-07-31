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Bhagalpur News: ताइक्वांडो सेल्फ डिफेंस कैंप  का आयोजन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: भागलपुर जिले में ताइक्वांडो संघ के तहत लत्तीपाकर हाई स्कूल में आत्मरक्षा प्रशिक्षण कैंप शुरू हुआ। यह कैंप बालिकाओं में आत्मरक्षा और आत्मविश्वास को बढ़ावा देने के लिए है। ताइक्वांडो कोच मोनी कुमारी और अमित कुमार प्रशिक्षण दे रहे हैं। कार्यक्रम का उद्घाटन प्राचार्या कुमारी विजया सिंहा ने किया।

Bhagalpur News: ताइक्वांडो सेल्फ डिफेंस कैंप  का आयोजन

Bhagalpur News: नवगछिया, निज संवाददाता।  भागलपुर जिला ताइक्वांडो संघ के तत्वावधान में आत्मरक्षा कार्यक्रम के तहत हाई स्कूल, लत्तीपाकर में मार्शल आर्ट ताइक्वांडो प्रशिक्षण कैंप आरंभ हुआ। जिला महासचिव घनश्याम प्रसाद ने बताया कि बालिकाओं में आत्मरक्षा की भावना और आत्मविश्वास को बढ़ाने के उद्देश्य से यह कैंप लगाया गया है। कैंप में  आत्मरक्षा के गुर, फिजिकल फिटनेस और ताइक्वांडो खेल का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कैंप ताइक्वांडो कोच मोनी कुमारी एवं अमित कुमार की देखरेख में चल रहा है। कैंप का उद्घाटन स्कूल की प्राचार्या कुमारी विजया सिंहा ने किया। इस अवसर पर खेल शिक्षक मो. गुलाम मुस्तफा, मनोज कुमार व बैजू मंडल आदि उपस्थित थे।

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