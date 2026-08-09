Bhagalpur News: ट्रेन में महिला का टैबलेट लेकर भागा चोर, बरामद
Bhagalpur News: नवगछिया में कटिहार से भागलपुर जा रही स्पेशल ट्रेन में सुनंधा कुमारी का टेबलेट चोरी हो गया। चोर ने टेबलेट छीनकर भागने की कोशिश की, लेकिन सुनंधा और नवगछिया पुलिस ने उसका पीछा किया। चोर ने टैबलेट झाड़ियों में फेंक दिया, जिसे जीआरपी थाने की पुलिस ने रिकवर कर लिया।
Bhagalpur News: नवगछिया।निज संवाददाता। कटिहार से भागलपुर जा रही स्पेशल ट्रेन में शनिवार दोपहर बाद रंगरा थाना क्षेत्र के भवानीपुर साहू वाला निवासी सुनंधा कुमारी का टेबलेट एक चोर के द्वारा छीनकर चलती ट्रेन से भागने लगा। जिसको लेकर के खुद सुनंधा कुमारी और नवगछिया पुलिस के सहयोग से पीछा किया वह झाड़ी में टैबलेट फेंककर फरार हो गया। नवगछिया जीआरपी थाना अध्यक्ष ने बताया कि घटना की सूचना के बाद तत्काल पीएसआई सुदर्शन शर्मा के द्वारा टैबलेट का लोकेशन निकाल कर उसे बरामद किया गया और पीड़ित को दिया गया।
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