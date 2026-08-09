Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Bhagalpur News: ट्रेन में महिला का टैबलेट लेकर भागा चोर, बरामद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
Follow us on Google News
share

Bhagalpur News: नवगछिया में कटिहार से भागलपुर जा रही स्पेशल ट्रेन में सुनंधा कुमारी का टेबलेट चोरी हो गया। चोर ने टेबलेट छीनकर भागने की कोशिश की, लेकिन सुनंधा और नवगछिया पुलिस ने उसका पीछा किया। चोर ने टैबलेट झाड़ियों में फेंक दिया, जिसे जीआरपी थाने की पुलिस ने रिकवर कर लिया।

Bhagalpur News: ट्रेन में महिला का टैबलेट लेकर भागा चोर, बरामद

Bhagalpur News: नवगछिया।निज संवाददाता। कटिहार से भागलपुर जा रही स्पेशल ट्रेन में शनिवार दोपहर बाद रंगरा थाना क्षेत्र के भवानीपुर साहू वाला निवासी सुनंधा कुमारी का टेबलेट एक चोर के द्वारा छीनकर चलती ट्रेन से भागने लगा। जिसको लेकर के खुद सुनंधा कुमारी और नवगछिया पुलिस के सहयोग से पीछा किया वह झाड़ी में टैबलेट फेंककर फरार हो गया। नवगछिया जीआरपी थाना अध्यक्ष ने बताया कि घटना की सूचना के बाद तत्काल पीएसआई सुदर्शन शर्मा के द्वारा टैबलेट का लोकेशन निकाल कर उसे बरामद किया गया और पीड़ित को दिया गया।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bhagalpur Latest News Crime News Bhagalpur News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar News के साथ-साथ Patna, Muzaffarpur, Bhagalpur और बिहार के अन्य जिलों की ताज़ा खबरें और पटना का मौसम हिंदी में जानने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।