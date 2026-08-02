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Bhagalpur News: स्वदेशी जागरण मंच का मैं भी स्वदेशी समर्थक अभियान शुरू

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: भागलपुर में स्वदेशी जागरण मंच ने 'मैं भी स्वदेशी समर्थक' अभियान की शुरुआत की। जिला संयोजक रंजीत राय के नेतृत्व में यह बैठक की गई, जिसमें 20 हजार लोगों को इस अभियान से जोड़ने का संकल्प लिया गया। यह अभियान स्वदेशी, स्वावलंबन और आत्मनिर्भर भारत के विचारों को फैलाने का प्रयास है।

Bhagalpur News: स्वदेशी जागरण मंच का मैं भी स्वदेशी समर्थक अभियान शुरू

Bhagalpur News: भागलपुर। स्वदेशी जागरण मंच की ओर से तिलकामांझी स्थित कार्यालय में शनिवार को ‘मैं भी स्वदेशी समर्थक’ जन अभियान की शुरुआत की गई। जिला संयोजक रंजीत राय की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में भागलपुर जिले से 20 हजार लोगों को अभियान से जोड़ने का संकल्प लिया गया। उन्होंने कहा कि यह अभियान स्वदेशी, स्वावलंबन और आत्मनिर्भर भारत के विचार को जन-जन तक पहुंचाने का प्रयास है। मौके पर डॉ. शुभंकर सिंह, दिलीप निराला, निर्दोष कुमार मिश्रा, इंदुभूषण झा, शेखर घोष, श्रीराम राय, दीपक कुमार झा, डॉ. कृष्ण बिहारी आदि मौजूद थे।

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