Bhagalpur News: अररिया : संदिग्ध परिस्थिति में युवक गिरफ्तार
Bhagalpur News: अररिया के पलासी प्रखंड क्षेत्र के मेहरो चौक के पास संदिग्ध स्थिति में एक व्यक्ति, मो. शाकिर टप्पू को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। थानाध्यक्ष मिथिलेश कुमार के अनुसार, मामला दर्ज कर आवश्यक कार्यवाई की जा रही है।
Bhagalpur News: अररिया से रोशन कुमार की रिपोर्ट पलासी। (ए.सं.)। प्रखंड क्षेत्र के मेहरो चौक के समीप संदिग्ध स्थिति में एक व्यक्ति को पकड़ कर पलासी थाना पुलिस के हवाले किया। पकड़ाया युवक मो. शाकिर टप्पू बलुआ का रहने वाला बताया गया है। इस संबंध में थानाध्यक्ष मिथिलेश कुमार ने बताया कि मामला अंकित कर शनिवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
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