Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Bhagalpur News: झाड़ियों में मिला सैलून संचालक का शव, जांच में जुटी पुलिस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
Follow us on Google News
share

Bhagalpur News: सनोखर थाना क्षेत्र के सनोखर गांव के बहियार की झाड़ियों में मिला शव शव के

Bhagalpur News: झाड़ियों में मिला सैलून संचालक का शव, जांच में जुटी पुलिस

Bhagalpur News: कहलगांव, निज प्रतिनिधि। सनोखर थाना क्षेत्र के सनोखर गांव में रविवार को 55 वर्षीय सैलून संचालक कैलाश ठाकुर का शव गांव के पश्चिम स्थित रकसा (जफरा) बहियार की झाड़ियों में मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। शव मिलने की सूचना धान की रोपाई कर रहे ग्रामीणों ने पुलिस को दी। सूचना मिलते ही सनोखर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस ने एफएसएल की टीम को भी बुलाया। टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर आवश्यक साक्ष्य एकत्र किए। इसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक सनोखर चौक पर सैलून की दुकान चलाकर अपने परिवार का भरण-पोषण करते थे। घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंच गए। वहीं, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

मौत का कारण

सनोखर थानाध्यक्ष पंकज किशोर ने बताया कि प्रथम दृष्टा में मौत के कारणों को लेकर कोई स्पष्ट निष्कर्ष नहीं निकला है। शव के हाथ और एक अंगुली पर मामूली चोट के निशान मिले हैं। पुलिस हत्या, आत्महत्या समेत सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच कर रही है। उन्होंने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा। साथ ही, अब तक परिजनों की ओर से कोई लिखित आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। आवेदन मिलने के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं, जबकि पुलिस तथ्यों के आधार पर मामले की गहन जांच में जुटी है।

सामान्य प्रश्न

यह घटना कब हुई थी?
यह घटना रविवार को हुई थी।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bhagalpur Latest News Crime News Bhagalpur News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।