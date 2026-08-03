Bhagalpur News: झाड़ियों में मिला सैलून संचालक का शव, जांच में जुटी पुलिस

Bhagalpur News: कहलगांव, निज प्रतिनिधि। सनोखर थाना क्षेत्र के सनोखर गांव में रविवार को 55 वर्षीय सैलून संचालक कैलाश ठाकुर का शव गांव के पश्चिम स्थित रकसा (जफरा) बहियार की झाड़ियों में मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। शव मिलने की सूचना धान की रोपाई कर रहे ग्रामीणों ने पुलिस को दी। सूचना मिलते ही सनोखर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस ने एफएसएल की टीम को भी बुलाया। टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर आवश्यक साक्ष्य एकत्र किए। इसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक सनोखर चौक पर सैलून की दुकान चलाकर अपने परिवार का भरण-पोषण करते थे। घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंच गए। वहीं, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।