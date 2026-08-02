Bhagalpur News: खगड़िया: बुजुर्ग महिला की अधजला शव बरामद, हत्या की आशंका

Bhagalpur News: परबत्ता खगड़िया से अमोद कुमार तिवारी की रिपोर्ट थाना क्षेत्र के सलारपुर गांव में रविवार को एक बुजुर्ग महिला की संदिग्ध मौत की खबर मिलते ही गांव में सनसनी फैल गई I मृत वृद्धा सलारपुर गांव निवासी स्व.सौदागर सिंह की 85 वर्षीया पत्नी वीणा देवी बतायी जा रही है I घटना की सूचना मिलते ही मौक़े पर पुलिस पहुंचकर अधजले शव घर पर उनके छोटे बेटे पप्पू सिंह के दरवाजे पर रखी एक चौकी से बरामद किया है I घटना के बाद से ग्रामीणों के बीच तरह-तरह की चर्चाएं की जा रही है I वहीं इस घटना क़ो लेकर परिवार के भीतर आरोप प्रत्यारोप जारी है I ग्रामीणों के अनुसार वृद्धा का शव एक चौकी पर मोटे कपड़े से ढंका हुआ था।

शव क़ो आग के हवाले किया हुआ था। लोगों द्वारा आशंका जतायी जा रही है कि परिजनों द्वारा हत्या कर घर में छोटे बेटे के दरवाजे पर रखकर उसे जलाने का प्रयास किया गया है I इस घटना क़ो लेकर मृतका के दो बेटे मनोज सिंह व पप्पू सिंह ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए हैं I मृतका के बच्चों के बीच चल रहे आपसी आरोप प्रत्यारोप से घटना की गुत्थी और उलझ गई है I ग्रामीणों के मुताबिक परिवार के लंबे समय से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था I इसके अलावा मृतका के पति सौदागर सिंह की मौत भी पूर्व में संदिग्ध परिस्थितियों में हुई थी I जिसका शव बाद में गंगा नदी से बरामद किया गया था I इस पुराने मामले की चर्चा भी लोगों में जोर पकड़ लीं है I वहीं जमीन विवाद के कारण ही मृतका का दूसरा पुत्र अनुज सिंह स्थानीय परबत्ता अंचल के सीओ हरिनाथ राम के साथ मारपीट के आरोप में पहले से ही जेल में बंद है I हालांकि घटना की सत्यता तक पहुंचने के लिए एसएफएल की टीम ने भी घटनास्थल की जांच पड़ताल कर आवश्यक साक्ष्य अपने साथ ले गई। इधर थानाध्यक्ष प्रमोद कुमार ने बताया कि घटना क़ो लेकर कानूनी प्रक्रिया बाद शव पोस्टमार्टम के लिए खगड़िया सदर अस्पताल भेज दिया गया है। पुलिस गंभीरता से व्हाट9की जांच पड़ताल कर रही है।