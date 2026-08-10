Bhagalpur News: जमुई: संदिग्ध हालत में मिला किशोरी का शव, जांच शुरू

मृतका के चाचा ओंकार मालाकार ने बताया कि परिवार के लोग सोमवार को धान की रोपाई के लिए खेत में गए थे। शाम करीब सात बजे सभी लोग घर लौटे। घर पहुंचने के बाद ज्योति के कमरे का दरवाजा अंदर से बंद मिला। उन्होंने बताया कि परिवार में किसी तरह के विवाद की जानकारी उन्हें नहीं थी। उन्होने बताया कि ज्योति इंटरमीडिएट की छात्रा थी। इधर, स्थानीय लोगों ने बताया कि मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा है। लोगों के अनुसार, दो दिन पहले भी किशोरी के घर से कहीं चली गई थी। इस संबंध में पुलिस को भी सूचना दिए जाने की बात कही जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही गरही थानाध्यक्ष विपिन चंद्र पलटा पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लेने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने परिजनों से पूछताछ कर घटना से जुड़े तथ्यों की जानकारी ली। पुलिस के अनुसार, प्रारंभिक जांच में मामला आत्महत्या से जुड़ा प्रतीत हो रहा है, लेकिन मौत के कारणों को लेकर सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। पुलिस घटना से पहले की परिस्थितियों और परिजनों के बयानों को भी खंगाल रही है।