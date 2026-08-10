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Bhagalpur News: जमुई: संदिग्ध हालत में मिला किशोरी का शव, जांच शुरू

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: जमुई से सुधांशु की रिपोर्ट रविवार की रात 17 वर्षीय किशोरी की संदिग्ध

Bhagalpur News: जमुई: संदिग्ध हालत में मिला किशोरी का शव, जांच शुरू

Bhagalpur News: जमुई से सुधांशु की रिपोर्ट रविवार की रात 17 वर्षीय किशोरी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मामला गरही थाना क्षेत्र के कुरवाटांड़ स्थित मालाकार टोला का है।

घटना का विवरण

किशोरी का शव उसके कमरे में फंदे से लटका मिला। मृतका की पहचान मालाकार टोला निवासी उमाकांत माली की पुत्री ज्योति कुमारी के रूप में हुई है।

परिवार और स्थानीय लोगों का बयान

परिजनों के अनुसार, सोमवार की देर शाम घर में किसी बात को लेकर विवाद होने की बात सामने आई है। इसके कुछ देर बाद ज्योति अपने कमरे में चली गई। बाद में जब कमरे का दरवाजा खोला गया तो वह मृत अवस्था में मिली। परिजनों ने तत्काल इसकी जानकारी आसपास के लोगों और पुलिस को दी।

मृतका के चाचा ओंकार मालाकार ने बताया कि परिवार के लोग सोमवार को धान की रोपाई के लिए खेत में गए थे। शाम करीब सात बजे सभी लोग घर लौटे। घर पहुंचने के बाद ज्योति के कमरे का दरवाजा अंदर से बंद मिला। उन्होंने बताया कि परिवार में किसी तरह के विवाद की जानकारी उन्हें नहीं थी। उन्होने बताया कि ज्योति इंटरमीडिएट की छात्रा थी। इधर, स्थानीय लोगों ने बताया कि मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा है। लोगों के अनुसार, दो दिन पहले भी किशोरी के घर से कहीं चली गई थी। इस संबंध में पुलिस को भी सूचना दिए जाने की बात कही जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही गरही थानाध्यक्ष विपिन चंद्र पलटा पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लेने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने परिजनों से पूछताछ कर घटना से जुड़े तथ्यों की जानकारी ली। पुलिस के अनुसार, प्रारंभिक जांच में मामला आत्महत्या से जुड़ा प्रतीत हो रहा है, लेकिन मौत के कारणों को लेकर सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। पुलिस घटना से पहले की परिस्थितियों और परिजनों के बयानों को भी खंगाल रही है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

यह घटना कब हुई?
यह घटना रविवार की रात हुई।
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