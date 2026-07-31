Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Bhagalpur News: प्रधानाध्यापक सुनील को मिला अतिरिक्त प्रभार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
Follow us on Google News
share

Bhagalpur News: सुल्तानगंज के मध्य विद्यालय अब्जूगंज के प्रधानाध्यापक सुनील कुमार को चिह्नित आदर्श मध्य विद्यालय सुल्तानगंज का अतिरिक्त कार्य प्रभार दिया गया है। बीआरसी में बीईओ तनु कुमारी ने प्रभार लेते समय कार्य संपादन पर जोर दिया। शिक्षकों ने उनका स्वागत अंग वस्त्र और माल्यार्पण करके किया।

Bhagalpur News: प्रधानाध्यापक सुनील को मिला अतिरिक्त प्रभार

Bhagalpur News: सुल्तानगंज। मध्य विद्यालय अब्जूगंज के प्रधानाध्यापक सुनील कुमार को उनके वर्तमान दायित्वों के अतिरिक्त चिह्नित आदर्श मध्य विद्यालय सुल्तानगंज में अतिरिक्त कार्य प्रभार दिया गया है। गुरुवार को प्रभार लेने के बाद बीआरसी में बीईओ तनु कुमारी ने पूरी जानकारी लेते हुए कार्य संपादन ससमय किए जाने की बात कही। प्रभार मिलने के बाद शिक्षकों ने अंग वस्त्र और माल्यार्पण करते हुए स्वागत किया।

ये भी पढ़ें:Madhubani News: चार प्रखंडों के बीईओ के प्रभार में फेरबदल
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Sultanganj Bhagalpur Latest News Bhagalpur News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।