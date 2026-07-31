Bhagalpur News: प्रधानाध्यापक सुनील को मिला अतिरिक्त प्रभार
Bhagalpur News: सुल्तानगंज के मध्य विद्यालय अब्जूगंज के प्रधानाध्यापक सुनील कुमार को चिह्नित आदर्श मध्य विद्यालय सुल्तानगंज का अतिरिक्त कार्य प्रभार दिया गया है। बीआरसी में बीईओ तनु कुमारी ने प्रभार लेते समय कार्य संपादन पर जोर दिया। शिक्षकों ने उनका स्वागत अंग वस्त्र और माल्यार्पण करके किया।
Bhagalpur News: सुल्तानगंज। मध्य विद्यालय अब्जूगंज के प्रधानाध्यापक सुनील कुमार को उनके वर्तमान दायित्वों के अतिरिक्त चिह्नित आदर्श मध्य विद्यालय सुल्तानगंज में अतिरिक्त कार्य प्रभार दिया गया है। गुरुवार को प्रभार लेने के बाद बीआरसी में बीईओ तनु कुमारी ने पूरी जानकारी लेते हुए कार्य संपादन ससमय किए जाने की बात कही। प्रभार मिलने के बाद शिक्षकों ने अंग वस्त्र और माल्यार्पण करते हुए स्वागत किया।
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