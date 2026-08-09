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Bhagalpur News: कड़ी धूप में भी नहीं रुकते कांवरिया का तेज कदम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: दूसरी सोमवारी को लेकर बढ़ी कांवरियों की संख्या शनिवार शाम पांच बजे तक 2,71,023 कांवरिया

Bhagalpur News: कड़ी धूप में भी नहीं रुकते कांवरिया का तेज कदम

Bhagalpur News: सुल्तानगंज (भागलपुर), निज संवाददाता। श्रावणी मेला में कड़ी धूप के बावजूद कांवरियों के तेज कदम रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। उमस भरी गर्मी में बिजली की आंख मिचौनी जारी रही। गंगा का जलस्तर भी यहां बढ़ रहा है। कांवरिया पानी में खड़ा होकर चौकी पर जल संकल्प करा रहे हैं। शनिवार को कांवरियों की भीड़ सुल्तानगंज में उमड़ती रही। सावन की दूसरी सोमवारी को लेकर बड़ी संख्या में कांवरिया जलार्पण के लिए देवघर रवाना हुए। प्रखंड नियंत्रण कक्ष के अनुसार शनिवार शाम पांच बजे तक 2,71,023 सामान्य कांवरिया देवघर रवाना हुए। वहीं डाकबमों की संख्या 551 रही। इनमें 10 महिला और 541 पुरुष शामिल हैं। कांवरियों की संख्या बढ़ने से गंगा तट से लेकर कच्चा कांवरिया पथ तक भीड़ से माहौल पूरी तरह भक्तिमय हो गया। दुकानों में भी जमकर बिक्री हुई। स्थानीय दुकानदारों ने बताया कि शनिवार को अनुमान से अधिक कांवरियों की भीड़ थी। सीढ़ी घाट, मंदिर घाट पर जगह- जगह बालू भरा बोरा दिए जाने के बाद भी फिसलन जारी रहा。

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आज उमड़ेगी डाकबमों की भीड़

सावन की दूसरी सोमवारी को लेकर रविवार को डाकबमों की भीड़ उमड़ने की संभावना है। प्रशासन द्वारा यहां डाक प्रमाणपत्र निर्गत करने के लिए नई सीढ़ी घाट, नमामि गंगे घाट, कृष्णगढ़ नियंत्रण कक्ष, आदर्श मध्य विद्यालय में काउंटर खोला गया है। इसमें कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। बीडीओ संजीव कुमार द्वारा उक्त स्थलों पर डाक प्रमाणपत्र निर्गत करने के लिए समुचित व्यवस्था की गई है। श्रद्धालु डाकबम खाली पांव दो छोटे डिब्बे में उत्तरवाहिनी गंगाजल भरकर पीठ पर लेकर इस भक्ति दौड़ में भाग लेते हैं। दिनोंदिन इनकी संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। महिला डाकबमों की संख्या भी हर वर्ष बढ़ रही है।

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सामान्य प्रश्न

सुल्तानगंज में कांवरियों की कुल संख्या कितनी थी?
शनिवार शाम पांच बजे तक 2,71,023 सामान्य कांवरिया देवघर रवाना हुए।
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