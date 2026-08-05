Bhagalpur News: नुक्कड़ नाटक के माध्यम से किया जा रहा जागरूक
Bhagalpur News: श्रावणी मेले में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा नुक्कड़ नाटकों का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को प्रदर्शित किया गया। कलाकारों ने सतत जीविकोपार्जन कार्यक्रम और वृद्धजन पेंशन योजना के बारे में श्रद्धालुओं को जागरूक किया। यह जानकारी सरल एवं रोचक शैली में प्रस्तुत की गई।
Bhagalpur News: सुल्तानगंज। श्रावणी मेला के अवसर पर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा मेला क्षेत्र के विभिन्न प्रमुख स्थलों पर नुक्कड़ नाटकों का आयोजन कर राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से सतत जीविकोपार्जन कार्यक्रम एवं बिहार वृद्धजन पेंशन योजना के संबंध में श्रद्धालुओं एवं आमजन को जागरूक किया गया। कलाकारों ने अपनी प्रभावशाली प्रस्तुति के माध्यम से योजनाओं के उद्देश्य, पात्रता, लाभ एवं आवेदन प्रक्रिया की जानकारी सरल एवं रोचक शैली में प्रस्तुत की।
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